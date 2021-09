Lunedì 13 settembre Circolino, Cooperativa Avanguardia e Cooperativa Sociale con il patrocinio del Comune propongono l'iniziativa 'Dante ad Arluno'.

Nel mezzo del cammin di nostra vita... mi ritrovai nella città di Arluno. Il mondo poetico immortale di Dante Alighieri, non confinabile nella sola 'Divina Commedia' che rappresenta il suo capolavoro, ma anche, per esempio, rinvenibile anche nella 'Vita Nuova' sarà protagonista in paese in una serata in programma lunedì 13 settembre Circolino, Cooperativa Avanguardia e Cooperativa Sociale con il patrocinio del comune propongono appunto l'iniziativa 'Dante ad Arluno'. L'evento sarà al circolino di via Marconi e partirà alle 18.30 con una riflessione di Donatella Fossati sul tema 'Dante aveva la barba, alla ricerca di un Dante vero e immaginario'. Alle 19.30 spazio a 'Tre anime, Dante in prima persona si racconta', a cura di Jacopo Veronese. Alle 20.30 al ricordo si aggiungerà la convivialità con la proposta di una cena medievale in costume. Anche Arluno ricorda, quindi, a dovere il settecentesimo anniversario della morte del poeta ravennate. All'appuntamento occorrerà presentarsi muniti di 'green pass' o di tampone.

