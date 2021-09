San Giorgio su Legnano imbocca sempre più il sentiero della digitalizzazione e dell'informatizzazione e lo fa mettendo a disposizione dei suoi residenti il servizio di richiesta di rilascio di certificazioni online.

Un beneficio per il Comune, ma soprattutto per i cittadini. San Giorgio su Legnano imbocca sempre più il sentiero della digitalizzazione e dell'informatizzazione e lo fa mettendo a disposizione dei suoi residenti il servizio di richiesta di rilascio di certificazioni online. Per potersi collegare da pc, tablet o smartphone sarà necessario essere minuti di Spid al fine di registrarsi. E così, nel tempo di un click, alcuni documenti quali certificato di nascita o di morte, storico di residenza, stato civile o stato di famiglia potranno essere reperiti. "Questo - spiega il sindaco Walter Cecchin - per rendere sempr più a portata di cittadino la pubblica amministrazione, oggi si fanno tantissime operazioni on line, banking, acquisti, viaggi e prenotazioni varie, ci auguriamo che il cittadino inizi a usare anche i servizi della pubblica amministrazione attraverso web". Insomma, è solo questione di farci un po' la mano e si potrà ottenere ciò che, un tempo, era ritirabile sotanto recandosi negli uffici comunali. "Questo - conclude Cecchin - dovrà servire in primo luogo per velocizzare le pratiche e rendere il cittadino sempre più libero da orari o vincoli, come il covid di questo periodo, ci proviamo, perché siamo certi che è la strada giusta da seguire".

