L’Associazione musiculturale 8Trilli porta in scena la sesta edizione dell’evento ‘Chitarre in Villa’, un concerto musicale alla Scala di Giacobbe.

L’Associazione musiculturale 8Trilli porta in scena la sesta edizione dell’evento ‘Chitarre in Villa’, un concerto musicale pensato con lo scopo di promuovere la chitarra classica e i giovani artisti legati allo strumento. La rassegna musicale avrà come cornice la splendida location di Scala Giacobbe a Castelletto di Cuggiono, sabato 11 settembre alle 21. Fil rouge della serata sarà la musica dell’ottocento classico romantico con la direzione artistica del maestro Marco Bonfanti. Green pass e mascherina obbligatori e posti limitati accessibili solo su prenotazione. Per info e contatti www.8trilli.it – associazione8trilli [at] gmail [dot] com - 3519069488.

