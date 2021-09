La vendemmia per il Baragioeu

Nello storico Parco di Villa Annoni a Cuggiono è tempo di vendemmia. Quest’anno l’appuntamento è per domenica 12 settembre, con ritrovo alle 15 al Grande Torchio.

L’inizio di settembre è il tempo della ripresa, della scuola, del lavoro, della normalità dopo i mesi più caldi dell’anno. Ma è anche il tempo di nuovi sapori e tradizioni che scaldano il cuore perchè si rinnovano, anno dopo anno, come la natura. Nello storico Parco di Villa Annoni, per esempio, è tempo di vendemmia. Quest’anno l’appuntamento è per domenica 12 settembre, con ritrovo alle 15 al Grande Torchio: “Faremo la tradizionale vendemmia del Baragioeu - ci spiegano gli amici del Museo Storico Civico - Tutti possono partecipare in modo particolare l’invito è come sempre per bambini e ragazzi”. Un momento semplice ma sempre molto caratteristico, che coinvolge famiglie e ragazzi di solito anticipava la tradizionale festa del ‘Baragioeu’ che, purtroppo, anche quest’anno non si farà.

