Torna, anche per l’anno 2021, il ‘Wiki Loves Monuments’, contest fotografico internazionale dedicato ai monumenti che ha lo scopo di dare valore all’immenso patrimonio culturale sul web. Organizzato per la prima volta nel 2010 nei Paesi Bassi, il concorso fotografico ha subito preso piede estendendosi a livello europeo e coinvolgendo fino a 18 Paesi. L’edizione italiana di Wiki Loves Monuments invita i cittadini a realizzare fotografie con licenza libera e a condividerle poi su Wikimedia Commons, il database di immagini di Wikipedia che si basa sulla filosofia della libera condivisione della cultura. Tra i Comuni presenti al concorso troviamo anche Bernate Ticino, Cuggiono, Casorezzo, Arluno, Cornaredo, Legnano, Abbiategrasso, Robecco sul Naviglio e infine Milano.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro