Tutti sui pedali con 'BicinFesta'

Pronti sui pedali. Sabato 11 settembre, infatti, a Legnano ecco 'BicinFesta', giornata dedicata a grandi e piccoli per vivere in allegria il mondo delle 'due ruote'.

Pronti sui pedali. Sabato 11 settembre, infatti, a Legnano ecco 'BicinFesta', giornata dedicata a grandi e piccoli per vivere in allegria il mondo delle 'due ruote', organizzata dall'U.S. Legnanese. E davvero tanti saranno gli appuntamenti in programma: spazio, ad esempio, al percorso gimkana al parco 'Falcone e Borsellino' (riservato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni), ancora la 'Pedalata Family' (per i più piccini, cinque prove per ottenere la patente del 'bravi ciclista'; ciclovia Olona, partenza libera dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30), quindi 'Urban Tour' (tour con cicloguida, alla scoperta delle curiosità e dei punti di interesse della città; solo su prenotazione; parco 'Falcone e Borsellino', in collaborazione con 'Turismo Sempione'). E per l'intera manifestazione, ci saranno vari stand a tema (villaggio Expo, bike novità, alimentazione, ciclovintage, custom, bike test, e-bike, libri in bicicletta), la dimostrazione defibrillatore e la ciclofficina e manutenzione biciclette.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro