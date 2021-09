Oratori in festa a Vanzaghello. L'appuntamento è questa domenica (12 settembre) con una serie di momenti che coinvolgeranno i giovani e le famiglie.

Oratori in festa a Vanzaghello. L'appuntamento è questa domenica (12 settembre) con la Santa Messa alle 10, quindi il pranzo su prenotazione sul campo a 7 (alle 12) e, alle 14, ecco i grandi giochi validi per la classifica delle squadre, intervallati da un intrattenimento a cura della scuola 'La Fenice Spettacolo Asd Ets'. Ancora, alle 16, preghiera conclusiva e premiazione dei gruppi dell'oratorio feriale. E al termine, incontro con i genitori in chiesa per la presentazione dell'anno oratoriano 2020/2021. I ragazzi, inoltre, potranno giocare liberamente in oratorio o sui gonfiabili.

