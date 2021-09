Il Volley Arluno torna in D

Il Volley Arluno è tornato in serie D, dopo 13 anni. “Già da molto tempo la società stava lavorando a questa opportunità che si era presentata alla fine della scorsa stagione".

Il Volley Arluno è tornato in serie D, dopo 13 anni. “Già da molto tempo la società stava lavorando a questa opportunità che si era presentata alla fine della scorsa stagione agonistica e che adesso possiamo dare per certa – spiega il presidente Pietro Amato - Grazie ai buonissimi risultati ottenuti durante la Coppa Italia U21 e al ripescaggio per il completamento del numero delle squadre partecipanti da parte della Federazione, siamo riusciti a tornare in serie D”. 46 anni di fondazione, 6 squadre in vivaio – Mini, U12, U14, U16, U19 e serie D – per un totale di 75 atlete, la Volley Arluno torna a volare alto: “Il merito è sicuramente del nostro tecnico Luca Longoni, che ha alle spalle un'esperienza ventennale e per questo, è stato promosso anche direttore tecnico della società, proprio per dare continuità alla filiera e far crescere sotto ogni aspetto le nostre ragazze. Ma anche e soprattutto delle nostre atlete, capitanate dall'attaccante Laura Marchesi, che ci hanno creduto sempre e sono molto motivate a fare bene, sempre e da sempre”. “Questo risultato è una grande soddisfazione per una comunità come Arluno e un ottimo incentivo per invogliare le nostra ragazze ad avvicinarsi al bellissimo sport della pallavolo. Ringraziamo anche il sindaco Moreno Agolli per averci sempre sostenuti e averci permesso di allenarci in palestra, anche in tempi di Covid, sempre seguendo tutti i protocolli in modo maniacale”. Ora il campionato ricomincerà a metà ottobre: “Abbiamo già in programma un ritiro sportivo sulle Dolomiti a inizio settembre e poi allenamenti allenamenti allenamenti. L'obiettivo? Non retrocedere e soprattutto far sì che le ragazze continuino a frequentare un ambiente sereno, fondamentale anche per star bene, visto il clima che la pandemia ha portato. Ovviamente, sperando in una riapertura al pubblico delle palestre, aspettiamo tutti gli appassionati di Volley al Palarluno per tifare per la nostra squadra” .

