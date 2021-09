Beata Vergine Assunta: la festa patronale

Pronti per la Festa Patronale di Turbigo. E, allora, dal 14 al 20 settembre saranno diversi gli appuntamenti in calendario, così come i momenti di condivisione e unione.

Pronti per la Festa Patronale di Turbigo. E, allora, dal 14 al 20 settembre saranno diversi gli appuntamenti in calendario, così come i momenti di condivisione e unione. Si comincia martedì prossimo alle 20.45 con la preghiera e alle 21 'Nel cammino di santità: Rosario Livitano e don Pino Puglisi', incontro testimonianza con Paola Bergamini (vice direttrice del mensile 'Tracce') e in streaming Giambattista Tona (magistrato presso il tribunale di Caltanissetta). Seguira l'inaugurazione della mostra 'Don Pino Puglisi', a cura di 'Insieme verso la meta' con il gruppo 'Le Dissonanze', nella chiesa Beata Vergine Assunta. Mercoledì, quindi, ecco alle 20.45 la recita della Compieta, mentre alle 21 musica d'organo in memoria di Giuseppe (Pinuccio) Bonza. Gli eventi si sposteranno, poi, nel fine settimana: sabato 18, alle 16.30, visita guidata alle sculture esposte presso i monumenti delle piazze turbighesi e al cimitero, in occasione del 60° anniversario della morte dell'artista Carlo Bonomi (partenza da piazza Bonomi); e alle 21 concerto 'Le Misskland' (gruppo rock femminile). Domenica 19, invece, (10-19) 'I viaggi di Giovannino Perdigiorno' (installazioni interattive ispirate alla poetica di Gianni Rodari, per tutte le età e per giocare insieme; a cura del Comune e della biblioteca, nel parco di Villa Gray); alle 10.30 Santa Messa in Parrocchia, alle 21 merluzzata d'asporto con i 'Trasatemp' e alle 20.30 Santo Rosario e benedizione con la reliquia della Madonna (chiesa Beata Vergine Assunta). Infine, lunedì 20, alle 20.30, funzione religiosa per tutti i defunti della Parrocchia. Da sottolineare che, in ottemperanza alle disposizioni Covid-19, saranno applicate le normative vigenti ('green pass' e utilizzo della mascherina; solo mascherina per le celebrazioni religiose).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro