Marzorati per il Centrodestra

Gabriele Marzorati, candidato sindaco di 'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio' (Lega e Centrodestra): "Una lista che unisce esperienza e forze fresche".

Già assessore nel 2010 a Bareggio, militante della Lega da 16 anni e, oggi, in 'corsa' per provare a diventare sindaco di Robecchetto e Malvaglio. E' Gabriele Marzorati il candidato di 'Rilanciamo Robecchetto e Malvalglio', la lista che riunisce al suo interno, appunto, il Carroccio e le altre forze di Centrodestra. “Una candidatura - spiega - che nasce dalla volontà, proprio come espresso nel nome del nostro gruppo, di rilanciare il Centrodestra a Robecchetto e Malvaglio. Da qui, quindi, abbiamo iniziato a lavorare per dare forma alla squadra. Un gruppo che comprende giovani e gente di esperienza; un mix di qualità, capacità e voglia di fare. Questo, ovvio, è il primo passo di un percorso che, partito nelle scorse settimane, ha l’obiettivo chiaro e preciso di radicarsi sul territorio, in ottica presente e futura. I progetti in programma sono diversi: il primo che vorremmo realizzare, qualora fossimo eletti, riguarda l’illuminazione pubblica, che va assolutamente migliorata. Assieme ci sono tante cose, che verranno valutate di volta in volta, perché non avendo nessuno che ha avuto un’esperienza diretta in amministrazione o all’opposizione in questi ultimi anni, dobbiamo anche cercare di capire le problematiche più importanti alle quali dare risposte immediate”.

LA LISTA

RILANCIAMO ROBECCHETTO E MALVAGLIO (LEGA E CENTRODESTRA)

Pierangelo Boldrini, Francesca Laura Delle Stelle, Antonio Seminara, Alessio Marchese, Andrea Francesco Nobili, Mattia Chiandotto, Dario Angelo Ramponi, Daniela Arienti, Aldo Amadio, Bruno Pallaro, Andrea Giuseppe Costa.

"RILANCIARE IL CENTRODESTRA A ROBECCHETTO E MALVAGLIO"



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro