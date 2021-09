Sfida a tre a Buscate

Il 3 e 4 ottobre a Buscate si torna alle urne per votare il sindaco e la futura squadra di governo. Sono tre le liste 'in corsa'. Ecco tutti i candidati.

Il 3 e 4 ottobre a Buscate si torna alle urne per votare il sindaco che amministrerà il paese per i prossimi 5 anni. Le liste sono state presentate, i dadi sono stati tratti, in poco più di un mese sapremo chi sarà il successore di Fabio Merlotti: sarà ancora lui a prendere le redini del paese, Franca Colombo o Gilberto Rossi, alla guida della terza lista di stampo più ambientalista?

LE LISTE

BUSCATE VERDI CIVICI

Candidato sindaco: Gilberto Rossi.

Candidati consiglieri: Giuliano Biscossi, Elisabetta Calloni, Francesco Fortinguerra, Guglielmo Gaviani, Francesco Luca Gentili, Agostino Vincenzo Parini, Osvaldo Salerio, Salvatore Sciacca, Pietro Vittorio, Luigi Spreafico, Francesco Tusino.

INSIEME PER BUSCATE - IL BENE DI TUTTI

Candidato sindaco: Franca Colombo.

Candidati consiglieri: Fabio Battioli, Daniela Borghi, Lorenzo Colombo, Coletta Crespi, Lucia Dumi, Camilla Fusè, Rosaria Gala, Sergio Gambero, Sara Morea, Valeriano Ottolini, Alessandro Sarcone, Alessandro Valenti.

UNIAMO BUSCATE

Candidato sindaco: Fabio Merlotti.

Candidati consiglieri: Debora Allevi, Mattia Luigi Battioli, Carla Bianchi, Elena Bienati, Luca Giuseppe Boldorini, Davide Colombo, Giuseppe Greco, Anna Maria Lena, Lorenzo Massellucci, Maria Lorena Merlotti, Marina Teresa Pisoni, Francesca Zanzottera.

