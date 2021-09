'Prendi il Volo 2': appuntamento a Volandia sabato 18 e domenica 19 settembre. Imperdibile evento legato al mondo del charity.

Settembre è notoriamente il mese della ripartenza e Mai Paura, la Onlus capitanata dalla dottoressa Emanuela Bossi, mette la quarta e propone due imperdibili appuntamenti legati al mondo del charity. Mai Paura apre il calendario della seconda metà dell’anno con la cena di beneficenza finalizzata a raccogliere fondi per il “ Mai Paura Camp”, uno spazio polifunzionale sito in via Salvator Rosa a Busto Arsizio, ad uso gratuito per i gli straordinari ragazzi delle 27 Associazioni che sono diventate inseparabili compagni di viaggio. La location della 'cena power' è ancora una volta Volandia, il Museo del Volo, che per l’occasione indosserà un abito elegante: sabato 18 Settembre si svolgerà 'Salta la cena' con protagonista Vanni Oddera, il campione del mondo di Motocross Freestyle che salterà con la sua moto sul tavolo dei commensali accreditati per l’evento. Mise en place e menu’ saranno curati dalla classe e professionalità di Tondini Catering e la colonna sonora sarà curata dai Soldout Rock Cover Band. Domenica 19 settembre, invece, sarà tempo per 'Prendi il volo 2', la seconda edizione del grande evento che due anni fa ha emozionato migliaia di persone. Tornano Vanni Oddera e il suo team, i Daboot, in sella alle loro rombanti moto a fare Mototerapia, il percorso terapeutico per ragazzi disabili e oncologici. 'Prendi il volo' partirà alle 10 ed alternerà alla mototerapia il Power Show Acrobatico di Vanni e del suo team: potenza, adrenalina ed una energia contagiosa che si vivono sulla pelle e nell’anima. L’evento di domenica 19 Settembre, patrocinato dalla Provincia di Varese, dal Comune di Busto Arsizio e da Asst Valle Olona, è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare: è gratuito per i ragazzi disabili e oncologici e per i loro accompagnatori mentre prevede il regolare costo (non maggiorato) del biglietto di Volandia per tutti gli altri pari a 14 euro per gli adulti e a 6 per i bambini. Per accedere all’evento e’ indispensabile essere in possesso di 'green pass'.

All’interno della manifestazione inoltre ci sarà una vera e propria mostra con successiva sfilata di rombanti Harley Davidson a cura di Motoclub Sempione 33 e Kustom Road.

