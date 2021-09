"Auguri Paolo"... 101 anni

Un traguardo che dire 'speciale' è poco. Perché per Paolo Noé le candeline sulla torta sono ben 101. "Un grande piacere incontrare lui e la sua famiglia - scrive il sindaco".

Un traguardo che dire 'speciale' è poco. Perché per Paolo Noé le candeline sulla torta sono ben 101. "È stato un vero piacere ed un onore incontrare lui e la sua splendida famiglia - ha scritto il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello - Ho avuto la fortuna di ascoltare un pezzo di storia della sua vita. Amore, passione, felicità, ma anche guerra, scontri e difficoltà. Una storia bella e piena che ho ascoltato con grande attenzione e coinvolgimento. Ci siamo dati appuntamento a presto per rivivere insieme ciò che è stato e per farci regalare un altro pezzo di vita. Ancora tanti auguri signor Paolo Noè e altri 101 di questi giorni".

