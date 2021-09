Sabato di sport

Tutto è pronto. Sabato 4 settembre Casorezzo si appresta a mettere in mostra la varietà e la passione del suo mondo sportivo. Lo fa attraverso la 'Festa dello sport'.

Tutto è pronto. Sabato 4 settembre Casorezzo si appresta a mettere in mostra la varietà e la passione del suo mondo sportivo. Lo fa attraverso la 'Festa dello sport' che si terrà dalle 15 alle 19 al centro sportivo intitolato alla memoria di Giorgio Cova, bravo e sfortunato giornalista casorezzese scomparso nel 2008 a soli 36 anni che fece dono della brillantezza della sua penna, tra gli altri, alle testate 'Settegiorni' e 'Il Giornale dell'Altomilanese'. Sarà possibile durante l'appuntamento visitare gli stand delle varie associazioni sportive cittadine magari anche coinvolgendosi direttamente. Per l'ingresso al campo sarà necessario essere minuti del Green pass. I ragazzi potranno ritirare poi la 'Casorezzo sport card'. Dal calcio al basket all'atletica, lo sport casorezzese è insomma pronto per spalancare le braccia.

