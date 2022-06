Per viverne le emozioni occorrerà attendere il mese di settembre. Ma lui, il torneo Campanile di Casorezzo, suddiviso nelle sezioni calcio e pallavolo, dopo otto anni in cui non era stato organizzato si appresta ora a rivivere.

Per viverne le emozioni occorrerà attendere il mese di settembre. Ma lui, il torneo Campanile di Casorezzo, suddiviso nelle sezioni calcio e pallavolo, dopo otto anni in cui non era stato organizzato si appresta ora a rivivere. Ed è una tradizione salda del paese quella che tornerà a galla dal 9 al 24 settembre. Per la kermesse di calcio a sette si tratterà dell'edizione numero quattordici, per quella di pallavolo della sesta. In entrambi i casi i tornei saranno divisi in tre fasce d'età: dalla quinta elementare alla seconda media, dalla terza media alla terza superiore e dalla quarta superiore all'età adulta. I due tornei si svolgeranno in occasione della tradizionale festa dell'oratorio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!