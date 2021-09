Olgiati e 'Scelgo Dairago'

Ventinove anni, sposato con una figlia e una passione per la politica. Federico Olgiati è il candidato con cui la lista 'Scelgo Dairago'.

Ventinove anni, sposato con una figlia e una passione per la politica a braccetto con la freschezza della sua giovane età. Federico Olgiati è il candidato con cui la lista 'Scelgo Dairago' ha scelto di cercare di aggiudicarsi la prossima tornata elettorale del 3-4 ottobre in paese. "Penso che la mia giovane età - esordisce in una lettera aperta ai dairaghesi - possa essere un elemento positivo perché faccio parte proprio di quelle generazioni per le quali tutti riconoscono che bisogna costruire un mondo diverso dall'attuale, un mondo migliore, nel corso degli ultimi dieci anni mi sono occupato di sport come presidente della Consulta sportiva, un organismo comunale che raggruppa tutte le associazioni sportive di Dairago e come membro del consiglio direttivo della Us Dairaghese ciclimo". L'amore per le due ruote lo ha portato da giovane anche a cimentarsi nell'ambito agonistico. Il suo impegno ha riguardato in questi anni anche la commissione cultura. Esperienze che valuta come prezioso patrimonio di conoscenza personale e della macchina amministrativa. Per quanto concerne la composizione della lista che lo sosterrà, spiega, "La consapevolezza dell'importanza del ruolo di sindaco mi ha portato a richiedere la presenza nella lista che rappresento di persone che hanno già maturato esperienza come consigliere o assessore a Dairago così' da avere una squadra pronta ad affrontare le importanti sfide che ci attendono". Olgiati specifica subito che "Scelgo Dairago" è una lista dall'orientamento di centrodestra "Poiché - prosegue - al nostro interno possiamo trovare persone che arrivano dalla società civile e persone appartenenti ai partiti politici con un giusto mix tra gioventù ed esperienza". La sua parola d'ordine è ascolto, ma anche partecipazione attiva "perché penso - conclude - che attraverso la partecipazione attiva ognuno di noi possa portare il suo contributo per migliorare la situazione esistente". E alla fine getta uno sguardo sul futuro al di là dei confini dairaghesi specificando che "Il mondo che noi abbiamo il dovere di costruire, la rivoluzione verde, è il futuro mio e quello della mia generazione, è il mondo che dovremo lasciare a tutti i bambini e ragazzi che verranno dopo di noi". Olgiati, proprio nell'ottica di un continuo dialogo tra i cittadini, li invita a scrivergli alla casella di posta elettronica federicosindaco [at] scelgodairago [dot] it per condividere proposte, suggerimenti o domande.

