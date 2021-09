Il saluto a don Pierluigi

L'appuntamento è per l'11 settembre in oratorio a Robecchetto, con un'apericena. Mentre domenica 12, Santa Messa comunitaria in Parrocchia a Turbigo.

Il weekend sarà quello dell'11 e 12 settembre. Il momento dei saluti ufficiali a don Pierluigi Albricci da parte della Comunità Pastorale Santa Maria in Binda (Nosate, Turbigo, Robecchetto e Malvaglio), che lo stesso sacerdote ha guidato proprio fino a questo mese prima del trasferimento a Gorla Minore. Così, ecco che in quell'occasione è stata organizzata un'apericena (appunto l'11) in oratorio a Robecchetto, seguita dallo spettacolo 'Come salutiamo' (e al termine della serata, risottata per tutti gratis; per motivi organizzativi è necessario confermare la presenza entro l'8 settembre, versando la quota di partecipazione di 12 euro). Mentre domenica 12, Santa Messa comunitaria in Parrocchia a Turbigo alle 10.30.

