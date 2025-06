Inizia l'English Camp

Un'occasione estiva imperdibile per bambini e ragazzi all'insegna dell'inglese e per un anno di apprendimento stimolante.

Lunedì 9 giugno prenderà il via l'atteso English Camp a Bernate Ticino, un'iniziativa dedicata a bambini e ragazzi di età compresa tra 4 e 13 anni, organizzata dall'Associazione Culturale Avventure Bilingui. Questo camp offre un'opportunità unica per immergersi nella lingua inglese in un ambiente stimolante e divertente.

Prosegue a ottobre

Per tutti coloro che desiderano continuare il proprio percorso di apprendimento, l'appuntamento successivo sarà a ottobre 2025, quando inizieranno i corsi annuali di lingua inglese per bambini, ragazzi e adulti. Le pre-iscrizioni apriranno a breve, offrendo così la possibilità di pianificare un anno di apprendimento linguistico.

Altre opportunità

Nel frattempo, per mantenere viva l'esposizione alla lingua inglese durante l'estate, l'associazione propone due eventi speciali: l'English Breakfast. Si tratta di colazioni in lingua inglese, riservate a un massimo di 10 partecipanti, che includono un'ora di conversazione moderata da un insegnante, accompagnata da cappuccino e croissant, al costo di 10 € a partecipante. Le date da segnare in agenda sono il 28 giugno e il 26 luglio 2025, con iscrizioni da effettuare entro il giovedì precedente.

Durante questi incontri conviviali, i partecipanti parleranno esclusivamente in inglese (livello intermedio), e riceveranno materiale didattico sui temi di conversazione prima dell'evento. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l'associazione via email (info [at] avventurebilingui [dot] com) o tramite WhatsApp (348 058 0086).

Pre-iscrizioni

In attesa dell'inizio dell'English Camp, che sarà seguito sui canali social dell'associazione, si aprono anche le pre-iscrizioni per i corsi di lingua inglese annuali 2025/2026. Per i nuovi iscritti, la prima lezione di ottobre sarà gratuita, un'opportunità da non perdere.

Il nostro metodo

I corsi offerti dall'Associazione Avventure Bilingui si basano sulla psicolinguistica e mirano a una reale acquisizione della lingua inglese, con un focus sull'oralità e la comunicazione. Utilizzando un metodo informale e deduttivo, gli insegnanti incoraggiano gli studenti a vivere l'esperienza della lingua attraverso ascolto, comprensione, dialogo, lettura e scrittura.

I corsi per bambini prevedono attività ludiche come teatro, musica e giochi, mentre per i ragazzi delle scuole medie si introducono lettura e scrittura, con discussioni su temi attuali. I corsi per adolescenti e adulti si concentrano su dibattiti e l'espressione di opinioni su argomenti contemporanei. Tutti i corsi hanno una durata di 25 ore, da settembre a maggio, con lezioni settimanali di un'ora o un'ora e quindici minuti.

Non perdere l'occasione di far parte di questa entusiasmante avventura linguistica! Vi aspettiamo per un'estate all'insegna dell'inglese e per un anno di apprendimento stimolante.

Contatti

Ass. Culturale Avventure Bilingui

Via Roma 17, Bernate Ticino (MI)

Email: info [at] avventurebilingui [dot] com

WhatsApp: 348 058 0086

Sito web: www.avventurebilingui.com

Segreteria: Sabato 10:30 - 12:00, contatti attivi tutti i giorni 10:30 - 12:00.

