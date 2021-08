Ponte sul Naviglio: altra proroga

Ponte sul Naviglio a Turbigo: altra proroga dell'ordinanza di chiusura totale al traffico veicolare della Statale 341. Termine di riapertura, ora, a metà settembre.

Ponte sul Naviglio a Turbigo: altra proroga dell'ordinanza di chiusura totale al traffico veicolare della Statale 341. "I lavori sono giunti nella fase più delicata del cronoprogramma, rappresentata dalle operazioni di sollevamento dell'impianto e sostituzione dei dispositivi di appoggio, con successivo riposizionamento della struttura sui nuovi apparecchi installati - scrivono da Anas - Come noto, durante il sollevamento nella prima settimana di agosto, si sono registrati dei cedimenti dell'alzaia, che non hanno consentito di proseguire con l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza. Pertanto, si è resa necessaria la progettazione di nuove platee di fondazione delle strutture di sollevamento atte a ripartire maggiormente i carichi sul terreno sottostante". Ma, durante le fasi di realizzazione dei scavi di tali platee, si è verificata l'interferenza con una linea di collettamento delle acque fognarie che ha richiesto una nuova modifica delle opere, sia della loro geometria, sia dell'armatura in acciaio, con conseguenti e ulteriori ritardi sul programma iniziale. "I tempo per l'ultimazione delle fasi di sollevamento e la riapertura della S.S.341 a senso unico alternato, quindi, sono posticipati di altri 15 giorni, con il termine previsto a metà settembre - continuano - Si cercherà, comunque, di anticipare gli step di costruzione del nuovo muro paraghiaia, per provare a completare le attività entro il 12 settembre e riaprire la Statale in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico". "Siamo rammaricati della situazione e dei disagi che si stanno avento e, nel rispetto dell’efficace svolgimento dei lavori di messa in sicurezza del ponte, auspichiamo che Anas possa rispettare le tempistiche indicate - conclude il sindaco Christian Garavaglia".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro