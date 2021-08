Tamponi: tempo di bilanci

Tamponi Covid in oratorio a Castano: tempo di bilanci. Nei diversi mesi di attività ne sono stati fatti 1500, con 93 positivi riscontrati.

Numeri certamente importanti, così come anche il lavoro che, ormai da mesi e mesi, stanno portando avanti, da una parte Fondazione Aurea, dall'altra il dottor Franco Gaiara. Tamponi Covid in oratorio a Castano: tempo, allora, di bilanci. "Dall'inizio ad oggi - spiega lo stesso medico - ne sono stati eseguiti 1500, con un 47% di castanesi, mentre i restanti arrivavano da 88 Comuni differenti. E ancor più nello specifico, poi, i positivi riscontrati sono stati 93. Voglio ringraziare, pertanto, la Comunità Pastorale Santo Crocifisso per averci messo a disposizione gli spazi e Fondazione Aurea per il grande impegno e la particolare attenzione e sensibilità dimostrata. Ma permettetemi, infine, di lanciare anche un invito alla popolazione: vaccinatevi. Nella nostra comunità, infatti, ci sono ancora cittadini che non lo hanno fatto. Si tratta, certo, di una libera scelta, però è pure un dovere sanitario e civico nei confronti degli altri".

