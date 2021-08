Canziani: "Addio al consiglio"

Dopo 12 anni e mezzo (assessore prima e consigliere, ora), Costantino Canziani lascia definitivamente il consiglio comunale di Castano. "Un capitolo chiuso".

Le dimissioni le ha protocollate agli inizi di agosto. La parola 'fine' di un lungo percorso che l'ha visto ricoprire prima il ruolo di assessore, quindi quello di consigliere. Dopo 12 anni e mezzo, infatti, Costantino Canziani saluta tutti e lascia il consiglio comunale di Castano. "Una decisione maturata nel tempo - spiega - E una scelta che arriva per motivi personali. Si tratta di un addio, dettato sia dall'età sia da altre situazioni. Questo, insomma, era il momento e così è stato". Come detto, grande l'impegno che ha sempre cercato di portare avanti in questi anni, dando un fondamentale contributo alle due squadre di governo con le quali ha lavorato (l'Amministrazione Calloni e, quindi, quella Pignatiello). "Proseguirò, adesso, la mia attività nel mondo dell'associazionismo e del volontariato, con la Croce Azzurra Ticinia onlus - conclude - Mentre, appunto, la massima assise cittadina e la parte comunale è un capitolo chiuso".

