Il mercato a Nosate

L'idea era stata annunciata nei mesi scorsi e, adesso, è realtà. Dal prossimo lunedì 6 settembre, infatti, anche Nosate avrà il suo mercato settimanale.

L'aveva annunciato attorno alla metà di giugno e, adesso, è realtà. O meglio lo sarà dal prossimo lunedì, quando anche Nosate avrà il suo mercato settimanale. "Un'iniziativa che riteniamo importante - spiega il sindaco Roberto Cattaneo - Un ulteriore servizio per il paese e per i nosatesi che è pronto a partire". Come detto si comincerà il 6 settembre nell'area attorno alla piazza Borromeo e si andrà avanti per un anno, in via sperimentale, così da capire nel dettaglio quelle che saranno le risposte della popolazione. "Per ora - conclude il primo cittadino - avremo 3 banchi di generali alimentari e 1 di casalinghi, ovviamente con la possibilità di aumentarli strada facendo. Siamo convinti che tale proposta avrà significativi risultati".

