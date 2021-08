Le 'cocche' iniziano in trasferta

La Lega Pallavolo Serie A femminile ha diffuso i calendari della prossima Serie A2. Le biancorosse della Futura Volley cominceranno la propria corsa in trasferta.

La Lega Pallavolo Serie A femminile ha diffuso i calendari della prossima Serie A2: la regular season della stagione 2021/22 si svilupperà su 22 giornate dal 10 Ottobre al 6 Marzo, con le 22 partecipanti alla serie cadetta suddivise in 2 gironi.

Le biancorosse cominceranno la propria corsa in trasferta, precisamente a San Giovanni in Marignano, e chiuderanno questa fase in casa contro la Assitec Volleyball Sant’Elia; l’esordio al PalaBorsani è fissato per il turno successivo, in programma domenica 17 Ottobre, quando le Cocche sfideranno la forte Millenium Brescia per l’indiscusso big match della giornata.

Il regolamento post stagione regolare sarà differente da quello degli ultimi anni e non prevederà più una Pool Promozione: al termine della Regular Season, le vincitrici dei gironi A e B si sfideranno in una serie di finale, al meglio delle 5 partite, per decretare la prima squadra promossa in Serie A1. La perdente della finale rientrerà in corsa nelle semifinali dei Play Off Promozione, a cui accederanno le formazioni classificate dal 2° al 7° posto di ogni girone e che si giocheranno dal principio alla fine al meglio delle tre gare: le 12 contendenti daranno vita a sei ottavi di finale, quindi le sei superstiti si affronteranno nei quarti di finale e alle tre che passeranno il turno si aggiungerà appunto la perdente della finale promozione. Quindi semifinali e finale, sempre al meglio delle tre gare, con ultimo match in calendario nel weekend del 21-22 maggio; la vincitrice dei Play Off Promozione sarà la seconda squadra promossa in Serie A1.

Poca differenza invece per la Pool Salvezza, a cui parteciperanno le squadre che termineranno la Regular Season tra l’8^ e l’11^ posizione (8 totali): ogni formazione affronterà, su gare di andata e ritorno, solo le avversarie provenienti dall’altro girone per 8 giornate complessive.

Cambia anche l’accesso alla Coppa Italia, che si disputerà dopo il termine del girone di andata di Regular Season: vi accederanno le prime 6 squadre di ogni raggruppamento al termine del girone di andata di Regular Season. Le prime due classificate di ogni girone saranno direttamente qualificate ai quarti di finale, mentre le formazioni dalla 3^ alla 6^ posizione partiranno dagli ottavi di finale, da disputarsi in gara unica sul campo delle migliori classificate nel weekend dell’11-12 dicembre. Le quattro vincenti degli ottavi passeranno ai quarti di finale, dove saranno ospiti, sempre in gara unica, delle prime due classificate di ogni girone (15 dicembre). Le quattro qualificate si sfideranno nelle semifinali, da disputarsi in gare di andata e ritorno (22 e 29 dicembre). La finale, come da consuetudine, si disputerà il 6 gennaio, in sede neutra, insieme alla Final Four di Coppa Italia di A1.

