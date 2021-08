"Servono corridoi umanitari"

L'appello di Caritas Ambrosiana: "Siamo pronti a fare la nostra parte per accogliere e integrare, ma serve un progetto concreto delle istituzioni".

Ancora una volta è l'appello forte e disperato di 'Caritas Ambrosiana' a levarsi in difesa di chi soffre: "Siamo pronti a fare la nostra parte per accogliere e integrare, ma serve un progetto concreto delle istituzioni che non lasci sulle spalle del 3° settore tutto il carico una volta che si spegneranno i riflettori - commentano da Caritas Ambrosiana nella speranza si possano attivare corridoi umanitari - Per sostenere le famiglie in fuga dall'Afghanistan:

C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700

Per motivi di privacy le banche non ci inviano i dati di chi fa un bonifico per sostenere i nostri progetti".

