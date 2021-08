Sole, un piccolo cammello nato a Inveruno

Fiocco rosa alla Tenuta Bramasole di Inveruno! Ieri, 25 agosto, è nata Sole, la prima piccola cammellina nata in paese.

Fiocco rosa alla Tenuta Bramasole di Inveruno! Ieri, 25 agosto, è nata Sole, la prima piccola cammellina nata in paese. "La 'piccola' è sana e bella, da oggi potete visitarla in tenuta in occasione della nostra riapertura", ci spiega il titolare Stefano Carbone. I genitori sono stati 'salvati' da alcuni zoo in chiusura e curati e gestiti in un ambiente sano e protetto insieme a molti altri animali.

Una vera e propria oasi verde a due passi da Milano: è la Tenuta Bramasole a Inveruno, una location unica immersa nella natura dove il tempo sembra trasformarsi in magia. Uno scenario versatile adatto per ogni tipo di evento, dalle grandi cerimonie agli appuntamenti aziendali, fino ad arrivare al pranzo di ogni giorno. Tante le iniziative, dalla fattoria didattica alle feste a tema, oltre, ovviamente, poter ammirare da vicino tanti animali per la gioia dei bambini.

