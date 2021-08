Dario, che gran talento

Classe 2004, talento cristallino e propensione elevata alla vittoria. Dario Igor Belletta è ormai più che un astro nascente del ciclismo. Tanti riconoscimenti sui pedali.

Classe 2004, talento cristallino e propensione elevata alla vittoria. Dario Igor Belletta è ormai più che un astro nascente del ciclismo e fa onore alla sua Arluno come già lo fece l'ex professionista Carlo Marino Bianchi. Dario è tornato dall'Olanda con un secondo posto ottenuto ai campionato Europei juniores. Del resto, nella sua famiglia, la passione per le due ruote si respira da sempre, da quando il padre Serse, che così fu chiamato in onore del fratello di Fausto Coppi il cui nome di battesimo era appunto quello, gliela infuse avendola in precedenza già trasmessa all'altro figlio Pier Ellis. Dario va quindi ad aggiungere questo prestigioso piazzamento alla già ampia galleria dei suoi allori come per esempio le due medaglie d'argento conquistate ai Giochi della gioventù di Baku in Azerbaijan. Le felicitazioni del paese per la sua ultima impresa hanno le parole del sindaco Moreno Agolli: "Bravo Dario - ha scritto - un altro obiettivo nella tua già prestigiosa carriera, i più grandi complimenti".

