Gli 'If' in Villa Annoni

Proseguono gli appuntamenti dell'Estate Cuggionese con un concerto molto atteso. Sabato 28 agosto, nell'Aia di Villa Annoni, alle 21:15 si terrà il concerto degli IF - Pink Floyd Tribute Band.

I posti sono limitati e sono in esaurimento quindi affrettatevi a prenotare. Per le prenotazioni: Ufficio Cultura: 0297263229 negli orari 9:00-12:15 da martedì a venerdì oppure cultura [at] comune [dot] cuggiono [dot] mi [dot] it

L'INGRESSO sarà GRATUITO: Come da normativa vigente verrà richiesta l’esibizione del Green Pass.

"L’accesso all’evento sarà consentito SOLO AI POSSESSORI DI REGOLARE GREEN PASS - spiegano dall'Amministrazione - E’ consigliato arrivare in anticipo per poter garantire tutti i controlli necessari. Seguiamo le regole per terminare l’estate divertendoci in sicurezza!"

