Il 'gusto' della solidarietà

Lo scorso sabato, grazie alle pizze offerte dalla pizzeria d'asporto 'La Regina', una serata di festa per i volontari dell'Azzurra Soccorso cuggionese.

Agosto... tempo di vacanze, ma anche di voglia di ritrovarsi e stare insieme. Ma per tanti è anche periodo di lavoro o volontariato, soprattutto per chi non può partire per le ferie ed è costretto a rimanere a casa. L'impegno dei volontari dell'Azzurra Soccorso non conosce soste, anzi, negli ultimi due anni è sempre stato più intenso e importante, anche per far fronte alle sfide del coronavirus. Ecco allora che un momento di 'festa' e relax ci stava proprio... e lo scorso sabato, per circa 25 volotari del gruppo, a casa in questo periodo, ecco una bella pizzata insieme grazie al gentile omaggio delle pizze de 'La Regina'. Pizze gustose e di grande qualità, sempre apprezzate a Cuggiono e nei paesi limitrofi, che per una sera hanno testimoniato un grande 'grazie' a chi si prende cura di tutti noi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro