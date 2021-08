Magic Show ad Abbiategrasso

L'evento è in programmazione ad Abbiagrasso in piazza Marconi, promosso dalla Pro Loco, con inizio alle ore 16 e ad accesso gratuito.

Giovix è un mago all'apparenza imbranato, impacciato che cerca di accattivarsi il pubblico con uno spettacolo di magia comica. Tra gag, battute e giochi di prestigio innovativi si assisterà ad uno spettacolo interattivo in cui il pubblico sarà il vero protagonista. Tra momenti romantici e divertenti non mancheranno momenti onirici e poetici. Insomma… quando la vecchia arte della magia incontra la comicità!

