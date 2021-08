Camionista schiacciato dal suo mezzo

Questa mattina, mercoledì 25 agosto, si è verificato un incidente presso la zona industriale di Bernate Ticino. Dalle prime indiscrezioni pare che il sinistro abbia coinvolto un camionista 43enne che a seguito di un guasto al mezzo, sia rimasto schiacciato dallo stesso fortunatamente senza risvolti gravi. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e i Carabinieri oltre che l’elisoccorso, l’ambulanza e i vigili del fuoco.

