Lunedì 30 agosto in programma un saluto musicale al sorgere del sole, affacciati sul Lago Maggiore.

Nasce grazie all'unione di intenti tra Musica in quota e Stresa Festival un appuntamento molto speciale: lunedì 30 agosto alle ore 6.30 un breve saluto musicale all'alba, affacciati sul Lago Maggiore, con i solisti dell'Orchestra Senzaspine.

L’Orchestra Senzaspine è nata nel 2013 dall’idea dei giovani direttori d’orchestra Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani ed ha già all’attivo oltre 400 eventi musicali. L’Orchestra promuove l’incontro e la collaborazione tra le diverse discipline artistiche e la commistione tra i generi musicali. Numerose le attività formative e laboratoriali dedicate a tutte le fasce d’età.

L'evento è realizzato da Stresa Festival in collaborazione con Musica in quota : un appuntamento con musica a sorpresa attende coloro che seguiranno i musicisti dell’Orchestra Senzaspine all’alba all’Alpe Ordine, con inizio alle ore 6.30. È consigliato raggiungere a piedi l’Alpe Ordine per godere del meraviglioso paesaggio durante il percorso. Sarà un saluto al sorgere del sole, accompagnato da musica evocativa in dialogo con i suoni della natura, grazie a un’incomparabile vista dell’affascinante paesaggio che si gode da questa terrazza naturale sul Lago Maggiore.

L'Alpe Ordine, sede del saluto musicale all’alba, in località Case Sparse 1, è raggiungibile a piedi da Campino o da Someraro (frazioni di Stresa) in circa 30-40 minuti, o, eventualmente in auto.

La prenotazione di questo evento è obbligatoria via mail a boxoffice [at] stresafestival [dot] eu. Nella mail è necessario indicare il numero di persone per cui si prenota. Le prenotazioni saranno accettate fino a esaurimento posti e comunque non oltre le ore 12 di domenica 29 agosto.

***

In caso di maltempo l'appuntamento sarà annullato. Tutti gli eventi di Musica in quota sono gratuiti. A sostenere l'Associazione Musica in Quota sono numerosi partner e sponsor, ma anche gli stessi spettatori- escursionisti, che possono associarsi al costo di soli 10 euro.

Info dettagliate sul sito web www.musicainquota.it. Aggiornamenti anche su Facebook: www.facebook.com/musicainquota e Instagram: www.instagram.com/musicainquota.

