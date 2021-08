La 'Giornata dell'Anziano'

L'Amministrazione bernatese ha indetto per il 29 agosto una particolare giornata di festa (fino a un massimo di 120 partecipanti) per tutti i residenti.

Una giornata dedicata a tutti gli over 60 di Bernate Ticino e Casate, per ritrovarsi insieme e fare un po' di festa in sicurezza. L'Amministrazione bernatese ha indetto per il 29 agosto una particolare giornata di festa (fino a un massimo di 120 partecipanti) per tutti i residenti. Il programma prevede il ritrovo alle ore 12 presso il chiostro della Canonica, alle 12.15 il saluto del parrocco e la benedizione, alle 12.30 il pranzo insieme. L'intrattenimento musicale sarà offerto dal 'Centro Ricreativo Gruppo Pensionati'.

"Ringraziamo le 'Sciure del mercoledì per la creazione del piccolo omaggio che verrà dato ai partecipanti", spiegano dall'Amministrazione.

Iscrizioni entro il 25 agosto presso gli Uffici Comunali o il Bar Bottazzi.

