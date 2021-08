Finale 'Meeting Music Contest'

Arriva la finalissima del Meeting Music Contest. L’appuntamento è per mercoledì 25 agosto alle 21.30 in Arena Lido in zona Rimini Darsena.

Arriva la finalissima del Meeting Music Contest. L’appuntamento è per mercoledì 25 agosto alle 21.30 in Arena Lido in zona Rimini Darsena. La serata sarà condotta da Lorenzo Baglioni, che insieme ai coordinatori Giordano Sangiorgi e Otello Cenci e a una giuria di artisti come Erica Mou, N.A.I.P., Federico Mecozzi, Max Monti e altri rappresentanti del settore discografico e musicale, valuterà le performance dei finalisti e designerà il vincitore della manifestazione. Meeting Music Contest è il contest che nasce dalla sinergia tra Meeting Rimini e il Mei-Meeting delle Etichette indipendenti di Faenza. Un concorso musicale dedicato alla canzone d’autore rivolto a giovani artisti e band desiderose di mettersi in gioco, di esibirsi sul prestigioso palco del Meeting di Rimini e di aggiudicarsi gli importanti premi in palio. La direzione artistica del Meeting di Rimini e del Mei selezionerà sei artisti tra i venti semifinalisti che si esibiranno dal 20 al 23 agosto al Palco Piscine Ovest del Meeting, nella Fiera di Rimini. I sei artisti finalisti, che verranno annunciati martedì 24 agosto, si contenderanno la vittoria nella serata finale del 25 agosto in Piazza Tre Martiri a Rimini. Il vincitore poi suonerà al MEI di Faenza sabato 2 ottobre.

Questi i semifinalisti scelti all’interno di ben 137 proposte ricevute, tutte inerenti il tema del meeting 2021 “Il coraggio di dire «io»”:

Venerdì 20 agosto

Federica Gianangeli – “Sbarre”

Skelters – “Dimmidino”

Filippo Marsciani – “A questo punto”

Mattia Stifanelli – “Denuncia abbozzata”

Le api randagie – “Quelli che restano”

Sabato 21 agosto

Dalila Spagnolo – “Tutto di me”

Demagò – “Il mio demone”

Daniele De Gregori – “Luglio e Milano”

Le Canzoni Giuste – “Bushido”

CATZ – “Lettera da melas”

Domenica 22 agosto

Mezzavera – “Millemila”

Davide Ognibene – “L’impossibile”

Underoots – “Why?”

I GRUP-PO – “Can- Zona”

Flowers for Boys – “L’estate sulla pelle”

Lunedì 23 agosto

Anagraphe – “Rose e Rovi”

La Chance Su Marte – “Baudelaire”

Tommaso Caria – “La tua serenata”

2000Volt – “Cosa darei”

Le isole del Gaucho – “I limoni di Montale

