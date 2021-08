"Bene arresti anti-droga"

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commenta i recenti arresti per droga avvenuti all'interno del Parco delle Groane.

"Il protocollo siglato tra Regione Lombardia e i Comuni del Parco - evidenzia l'assessore - inizia a dare risultati concreti. Lo scorso mese di luglio in Giunta abbiamo approvato l'accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana da attuare sul territorio del Parco delle Groane".

"L'accordo - aggiunge De Corato - al quale hanno aderito diversi comuni della Città Metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza, è già operativo e prevede il finanziamento di 50.000 euro e l'avvio di una vera e propria task force di 50 agenti di Polizia locale per interventi finalizzati al contrasto allo spaccio di droga ed alla sicurezza integrata nelle aree critiche della zona".

"I cittadini - conclude l'assessore regionale alla Sicurezza - devono riappropriarsi dei propri spazi. Per questo sono stati predisposti turni diurni e serali. Controlli che continueranno sino alla metà di novembre e che potremo anche ripetere successivamente. Ringrazio le Polizie locali impegnate in queste importanti attività".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro