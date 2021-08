Dal 25 al 28 agosto quattro serate con lo studio di RadiceTimbrica Teatro. “L'anno senza estate", in scena al Teatrino Fontana il racconto delle bizze climatiche del 1816.

Parte dall’attenzione per l’attualità e affonda nelle pieghe della Storia e della coscienza collettiva il lavoro di RadiceTimbrica Teatro che, all’interno del programma estivo “Costellazioni”, sarà proposto in quattro serate, dal 25 al 28 agosto, al Teatrino Fontana. “L’anno senza estate”, primo studio di e con Chiara Savoia, sound design di BuTe e collaborazione artistica di Cinzia Chiodini, prende le mosse dal presente, dall’estate più calda di sempre che stiamo vivendo, per raccontare momenti di un passato, più o meno lontano, in cui le temperature hanno conosciuto improvvisi mutamenti causati da eruzioni vulcaniche avvenute anche a grande distanza.

È il caso del vulcano Tambora (Indonesia) che, nel 1815, introdusse nell'atmosfera una quantità di cenere tale da diffondersi per tutto il globo creando un filtro per i raggi solari. Il risultato fu quello di dar vita a una piccola era glaciale. A seguito di questo evento, l'estate del 1816, preceduta da un inverno lungo e piovoso, fu fredda e umida anche in Europa, tanto che quell’anno fu ribattezzato “L’anno senza estate”. Fu proprio in quei mesi che Mary Shelley, costretta dal tempo piovoso a restare con gli amici nella residenza ginevrina di Villa Diodati impiegando il tempo a leggere storie di fantasmi, ebbe l’incubo che fu all’origine del suo Frankenstein: il terrore provato nel vedere la propria creatura che si anima. Il tentativo di sostituirsi a Dio e la volontà di dominare la natura non sono però esclusivi del dottor Frankenstein: gli effetti sull’ambiente di un antropocentrismo male inteso sono oggi sotto gli occhi di tutti e rappresentano una delle sfide cui la specie umana, per la sua stessa sopravvivenza, non può più sottrarsi.

In altre occasioni le nuvole generate da eruzioni vulcaniche hanno avuto impatti sulle condizioni meteorologiche: è il caso de la Pelée (Martinica) nel maggio del 1902, del filippino Pinatubo nel 1991, cui seguì l’eruzione del monte Hudson in Cile. Fenomeni, questi, che, in pochi mesi, causarono l’abbassamento della temperatura della Terra di 1°C e il “sollievo” di diversi climatologi per questo controbilanciamento al riscaldamento globale. Più recentemente, e senza conseguenze drammatiche, il 9 marzo di quest’anno, un satellite ha fotografato le immagini di una nuvola solforosa originata dall’attività dell’Etna sorvolare i cieli cinesi. “L’anno senza estate” segue le storie portate da queste nuvole vulcaniche nello spazio e nel tempo e quelle di uomini ostinati nell’ignorare i segnali della natura; uomini che, perseguendo un modello di sviluppo insostenibile, hanno dato vita a un mostro, la crisi climatica, da cui, esattamente come Frankenstein dalla sua creatura, volgono lo sguardo.

RadiceTimbrica, attraverso questo studio, vuole stimolare una riflessione sulla responsabilità umane nella questione climatico-ambientale e sui legami, spesso invisibili e poco conosciuti, di causa effetto fra eventi naturali nel segno della connessione profonda fra gli elementi che condividono il destino di abitare il pianeta Terra.

Lo studio “L’anno senza estate - un racconto di vulcani, nubi ed esseri imprevisti” sarà in scena dal 25 al 28 agosto, con inizio alle 21.00 al Teatrino Fontana in via Volturno, 19. L’ingresso è riservato ai soci. Sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa annuale all’ingresso con un contributo di 5 euro. A seguito dell’emergenza Covid-19, a tutti gli spettatori sarà chiesto di esibire il Green pass e in sala potranno essere presenti sei spettatori per ogni rappresentazione. All’ingresso sarà effettuata la misurazione della temperatura, che dovrà essere inferiore a 37.5 e sarà chiesto l’utilizzo dell’igienizzante mani. È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica.

Per prenotarsi scrivere a teatrinofontana [at] gmail [dot] com o via whatsapp al 3397835482

