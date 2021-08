Ponte chiuso fino a fine agosto

Rispetto al cronoprogramma originale, che prevedeva la fine degli interventi per il 13 agosto, vi è stata una proroga al 31 agosto come comunicato da Anas.

Proseguono gli interventi di Anas per il risanamento strutturale del ponte sul Naviglio a Turbigo, lungo la strada statale 341 Gallaratese. Rispetto al cronoprogramma originale, che prevedeva la fine degli interventi per il 13 agosto, vi è stata una proroga al 31 agosto come comunicato da Anas. "Purtroppo ANAS ci ha comunicato che ci sono stati imprevisti durante i lavori di messa in sicurezza del ponte - spiega il sindaco Christian Garavaglia - Abbiamo già fatto un sopralluogo e richiesto un ulteriore incontro. Vi aggiorneremo sull’esito dell’incontro appena possibile".

