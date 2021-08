Inveruno è in vetrina

Nella grande e rifornita libreria 'Mondadori', a due passi dal Duomo, il colpo d'occhio non può non cadere sui libri più ricercati e apprezzati, ed ecco la sorpresa: due opere letterarie di giovani inverunesi.

In questo caldo agosto 2021 c'è un po' di Inveruno anche in pieno centro a Milano. Nella grande e rifornita libreria 'Mondadori', a due passi dal Duomo, il colpo d'occhio non può non cadere sui libri più ricercati e apprezzati, ed ecco la sorpresa: due opere letterarie di giovani inverunesi.

In grande risalto 'Un altro giorno insieme' di Matteo Losa, rilanciato in concomitanza dal primo anniversario della sua morte, un omaggio significativo per un'opera che non smette di essere apprezzata e suscitare emozioni.

Dopo il fortunatissimo “Piccole fiabe per grandi guerrieri”, uscito nel 2017, il quale ha venduto più di 5 mila copie, lo scorso anno ha visto la luce “Un altro giorno insieme”, la storia d'amore tra J e Barbie, due diciottenni i cui mondi si intersecano tra le corsie d'ospedale, fino a che la vita non li porterà a crearne uno solo.

“Ho scritto questo libro in un solo anno, l'ultimo, il più brutto della mia vita – spiega Matteo – Tra chemio, delusioni e cancro, è stata dura. È stato uno sforzo incredibile non mollare e portare a termine il mio lavoro. Ma anche quando non avevo nemmeno le forze di tenere in mano una penna, figurarsi mettermi alla tastiera, non ho mai pensato una sola volta ad abortire questo progetto. Perché ci ho creduto con tutto me stesso in questo romanzo, ci ho messo tutto me stesso. E ora non vedo l'ora di affidarlo ai lettori”.

Appena accanto ecco 'NormaL English' di Norma Cerletti, la giovanissima inverunese ormai conosciuta su tutti i social per le sue lezioni di inglese.

Il 15 giugno di quest'anno è uscito in tutte le librerie d'Italia e online il suo primo libro, edito da Mondadori, un libro divertente e innovativo, che ha lo scopo di far sentire finalmente tutti a proprio agio quando si parla inglese. Regole grammaticali, quiz, consigli di sopravvivenza, giochi, lezioni audio, canzoni, disegni, sfide e molto altro... Tutto in stile Norma's teaching, quindi immediato e... amazing.

