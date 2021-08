Volandia e il 'green pass'

Come previsto dall'ultimo decreto, anche per entrare a Volandia è necessario il 'green pass'. Ma come è andata questa prima settimana di certificazione verde?

I volontari e il personale all'ingresso e in cassa. Igienizzazione delle mani, misurazione della febbre e, poi, la verifica del 'green pass'. Già, perché anche per Volandia (come previsto dall'ultimo decreto del Governo) è obbligatoria, appunto, la certificazioe verde. Ma, allora, dopo una settimana dall'entrata in vigore, come sta andando la situazione? "Tutto sommato non va male - spiega il vicepresidente Luciano Azzimonti - C'è stato qualche rallentamento nei numeri degli accessi, però, comunque, non più di tanto. Quello che ci tengo a sottolineare, invece, è come ogni singolo visitatore che si è presentato in questi giorni era ben preparato al fatto che per accedere alla struttura fosse necessario, appunto, avere e mostrare tale documento. Non abbiamo avuto, insomma, persone che si sono rimaste sorprese da questa indicazione". Una risposta, alla fine, positiva e attenta da parte della gente. "Addirittura sono arrivati cittadini stranieri che erano perfettamente a conoscenza delle procedure da seguire - ribadisce - Certo, a livello numerico, non possiamo fare un confronto con l'anno scorso, visto che nel 2020 siamo stati chiusi per qualche tempo; si potrà eventualmente ragionare sul 2019, dodici mesi davvero importanti dal punto di vista delle presenze, e qualcosa di meno, inevitabilmente, c'è stato". Non solo le visite singole e giornaliere, ma assieme ecco pure gli ingressi su prenotazione. "La certificazione verde, ad oggi, non sta influendo, quello che, invece, si sta risentendo è la mancanza delle scuole - conclude Azzimonti - Per noi, marzo, aprile, maggio e metà giugno erano momenti importanti e che ci permettevano ci capire meglio l'andamento annuale. Tenete conto che in media avevamo, infatti, almeno 4 scolaresche al giorno, che da due anni ormai non ci sono più. Ciò nonostante, la speranza e la fiducia nel futuro ci sono sempre, anche perché le iniziative che stiamo portando avanti sono differenti e davvero interessanti. Si va, allora, con la stessa determinazione, tanto impegno e passione".

