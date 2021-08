Tamponi: più richieste

'Green pass': vaccinazioni oppure tamponi. E proprio per questi ultimi, allora, qual è la situazione da quando è entrata in vigore la certificazione verde?

'Green pass': vaccinazioni oppure tamponi. E proprio per questi ultimi, allora, qual è la situazione da quando è entrata in vigore la certificazione verde? "C'è stato un significativo aumento di richieste in tale senso - spiega il dottor Attilio Giovanninetti, della 'Farmacia Giovanninetti' di Castano - E tutto ciò è avvenuto in coincidenza con il 6 agosto (giorno in cui è diventato ufficiale, appunto, il 'green pass'). Più nello specifico, poi, chi viene da noi per effettuare il test, lo fa, in modo particolare, perché deve partecipare ad un ricevimento o ancora per uscire con gli amici, quindi per andare a pranzo e cena al ristorante e molti che sono in procinto di partire per le vacanze". Mentre per quanto riguarda le fasce della popolazione. "Diciamo che, nell'ultimo periodo, sono soprattutto i giovani - prosegue Giovanninetti - Comunque abbiamo avuto anche gente dai 50-55 anni in su, con un'importante percentuale". E, infine, sui dati emersi. "Nel nostro caso non abbiamo notato contesti particolari - conclude - Certo qualche positivo è stato trovato, però quello che si è notato principalmente è come il virus gira e contagia parecchio soprattutto nelle persone non ancora vaccinate oppure in coloro che hanno effettuato solo la prima dose di vaccino da pochi giorni. Prendendo, ad esempio, un gruppo di persone che si frequentano, i vaccinati recenti sono risultati positivo, chi da alcune settimane, invece, negativo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro