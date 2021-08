Corso di informatica

Corso gratuito di informatica di base in biblioteca ad Inveruno. L'iniziativa, rivolta alle persone maggiorenni che non hanno nessuna o una minima conoscenza del computer.

Corso gratuito di informatica di base in biblioteca ad Inveruno. L'iniziativa, rivolta alle persone maggiorenni che non hanno nessuna o una minima conoscenza del computer, vedrà una serie di incontri il sabato (18 e 25 settembre, 2, 9 e 16 ottobre) e il giovedì (23 e 30 settembre, 7, 14 e 21 ottobre), dalle 9 alle 12.30, con gli iscritti che potranno scegliere se partecipare, appunto, sabato oppure giovedì. Per le iscrizioni, contattare la biblioteca stessa tramite mail biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it o recandosi direttamente nella struttura di Largo Pertini 2 (telefono 02/9788121). Per partecipare, è necessario avere il 'green pass'.

