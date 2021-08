48,8°C caldo record a Siracusa

Caldo record in Sicilia con la temperatura più alta a Siracusa: a metà giornata sono stati raggiunti i 48,8 gradi, il dato più alto di sempre in Europa.

Caldo record in Sicilia con la temperatura più alta a Siracusa: a metà giornata sono stati raggiunti i 48,8 gradi, il dato più alto di sempre in Europa. Nel 1999, a Catenanuova, nel centro della provincia di Enna era stata raggiunta la temperatura di 48,5 gradi.

Si era inizialmente parlato di 48,7 gradi a Siracusa, ma il Sias, Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, ha confermato da poco il picco di 48,8. Non è la prima volta che in Sicilia la colonnina di mercurio del termometro schizza verso l'alto. Era il luglio 1962 quando alla base militare di Sigonella si toccarono i 47 gradi. A luglio 1998, invece, a Riesi, in provincia di Caltanissetta, si registrarono 48,2 gradi. Oggi, con il suoi 48,8 gradi, Siracusa supera il record segnato nel 1999 a Catenanuova con 48,5 gradi.

Le temperature hanno raggiunto punte superiori ai 47 °C in Sicilia oggi a Paternò e già ieri, a Lentini, in provincia di Siracusa e ora l’anticiclone africano Lucifero si appresta a colpire anche il Centro-Nord. L'ondata di caldo in Sicilia sembra quindi allentare la sua morsa per spostarsi in altre zone d'Italia. Le temperature continueranno a rimanere alte, soprattutto nell'entroterra tra Ennese, Siracusano e Catanese, si avranno ancora circa 40 gradi, ma non si toccheranno i picchi di questi giorni.

Le temperature altissime di questi giorni stanno contribuendo allo svilupparsi di una serie di incendi che stanno devastando la Sicilia.

Da domani l’anticiclone africano sposterà il suo carico bollente anche al Centro-Nord. Almeno fino al weekend di ferragosto le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40 °C nelle zone interne (come a Firenze e Bologna), 38 C a Roma, fino a 37 C in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria.

