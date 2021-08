Navetta Albairate-Malpensa

Una petizione popolare per richiedere un servizio di bus navetta da Albairate a Malpensa con fermata intermedia a Magenta. E proprio in città ecco la raccolta firme.

Una petizione popolare per richiedere un servizio di bus navetta da Albairate a Malpensa con fermata intermedia a Magenta. E proprio nella città del Magentino, ecco che si potrà dare il proprio consenso. Chi desiderasse firmare, ha tempo fino al 1 ottobre, rivolgendosi al Punto Informazioni e Accoglienza del Palazzo Comunale, in piazza Formenti 3 (piano rialzato); numero di telefono 02/9735325. E' aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Per il mese di agosto osserverà solo l'apertura del mattino.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro