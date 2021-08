Famigliola di cinghiali uccisa

Famigliola di cinghiali massacrata nelle campagne di Cunardo (Varese). Lettera-esposta delle associazioni animaliste.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Una famigliola di cinghiali è stata massacrata giovedì scorso nelle campagne di Cunardo, provincia di Varese. Se ne sono accorti alcuni abitanti del luogo, che hanno documentato la strage, filmando le carcasse della scrofa e di tre dei cinque cinghialini che la seguivano, freddati su un campo a fieno, vicinissimi alla strada ciclabile. L’orribile gesto è oggetto di una lettera-esposto alla Procura di Varese, ai Carabinieri forestali, alla polizia provinciale e alla polizia comunale, firmata da Enpa, Gaia, Lac, Lav, Legambiente, Leidaa, Lipu, Lndc, Oipa, Pronatura, Wwf Italia e dall’associazione Rifugio Miletta, che per prima ha diffuso il video. Nel testo si segnala alle Autorità la “palese violazione” della legge nazionale e di specifiche normative regionali. In particolare, afferma l’esposto, non sono state rispettate le distanze minime di sparo da abitazioni e strade, anche con riferimento al tipo di arma utilizzata, e la traiettoria degli spari era indubbiamente pericolosa. Ad aprire il fuoco con una carabina, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un agente della polizia municipale su richiesta del conduttore del fondo, “Per alcune grufolate di minima entità”. Dopo gli spari, alle proteste delle persone presenti, l’agente si sarebbe allontanato lasciando i corpi degli animali incustoditi. In quel momento è stato realizzato il video e sono stati chiamati Carabinieri e Sindaco del paese. Le associazioni chiedono alle autorità competenti “Di disporre gli opportuni accertamenti in relazione ai fatti esposti. Se i politici che si occupano di fauna selvatica cedono troppo facilmente alle pressioni delle lobby venatorie, autorizzando carneficine inutili e inefficaci, è compito dei cittadini riportarli sulla retta via attraverso uno strumento democratico come quello del referendum. La proposta referendaria del Comitato Sì Aboliamo la Caccia impedirebbe non solo la caccia durante la stagione venatoria ma anche quella di selezione ed il contenimento della specie attraverso le armi, forzando finalmente le soluzioni non cruente, già esistenti ed efficaci, per mitigare i conflitti di coabitazione con la fauna selvatica. È possibile firmare la proposta referendaria entro il 20 settembre all'ufficio elettorale del proprio Comune.

