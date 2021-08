Per capire le esigenze delle famiglie e dei figli durante il mese d'agosto ha scelto di rivolgersi direttamente a loro. E lo ha fatto anche tramite un sondaggio.

Per capire le esigenze delle famiglie e dei figli durante il mese d'agosto ha scelto di rivolgersi direttamente a loro. Paola Rolfi, sindaco di Dairago, ha messo in campo con la sua giunta l'idea di organizzare una serie di iniziative denominate 'Agosto in biblioteca' rivolte ai nuclei con figli tra i 6 e gli 11 anni, ma intende prima verificare se la cosa sia fattibile. Da qui l'iniziativa di promuovere un sondaggio per l'eventuale organizzazione di questi eventi nel periodo compreso tra 12 e 27 agosto. "In questo modo - ha scritto il primo cittadino - i bambini potranno avere la possibilità di vivere questo periodo dell'estate trascorrendo momenti di socialità e condivisione, il tutto senza alcuna spesa per le famiglie".

