Controlli a Legnano

In occasione dell’entrata in vigore del green pass la Polizia locale ieri ha verificato fra gli esercenti la conoscenza della normativa e la dotazione di strumenti necessari ai controlli. Una sola sanzione elevata.

Quinto fine settimana per il progetto Smart, il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio finanziato da Regione Lombardia, messo in campo dalla Polizia locale di Legnano e cui partecipano i comandi di Canegrate, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano, Rescaldina, Villa Cortese e Dairago.

Due i filoni dei controlli effettuati ieri sera dalle pattuglie del comando di Polizia locale di Legnano. Per l’attività di polizia stradale quaranta sono stati i veicoli controllati con altrettanti alcoltest risultati tutti negativi. Le violazioni al codice della strada accertate sono state dieci, di cui una per guida senza patente.

Per l’attività sui pubblici esercizi, nelle tre attività di somministrazione controllate, sono state riscontrate una violazione alle norme riguardanti il green pass, una per vendita di alcolici a minorenni e una per rumori molesti.

Per quanto riguarda, in particolare, il green pass, nella prima giornata di entrata in vigore l’attività della Polizia locale è stata soprattutto finalizzata a verificare tra gli esercenti la conoscenza della normativa e la dotazione di strumenti per i controlli sui clienti. La violazione della norma sul green pass comporta una sanzione di 400 euro.

