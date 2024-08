Fermato un ubriaco

L’uomo è stato preso in carico dagli agenti che hanno dovuto ammanettarlo per poterlo condurre in Comando. Il soggetto, in evidente stato di ebbrezza dovuto all’abuso di alcol, è stato poi portato all’Ospedale di Legnano.

A seguito di una segnalazione da parte dei cittadini, nel pomeriggio di ieri gli operatori della Polizia locale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, si sono diretti nella galleria commerciale Cantoni dove un uomo, in evidente stato di agitazione, stava gridando frasi sconnesse. L’uomo è stato preso in carico dagli agenti che hanno dovuto ammanettarlo per poterlo condurre in Comando. Il soggetto, in evidente stato di ebbrezza dovuto all’abuso di alcol, è stato poi portato all’Ospedale di Legnano dove i sanitari hanno provveduto a sedarlo per evitare condotte autolesioniste. A seguito dell’identificazione l’uomo, quarantenne, è risultato essere cittadino peruviano, già noto alle Forze dell’Ordine e senza dimora. All’uomo è stata contestata la manifesta ubriachezza in luogo pubblico, reato punito dal codice penale con una sanzione amministrativa pecuniaria.

