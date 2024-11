Eroe contro il bullismo

Il percorso di formazione a cura del Comando Compagnia Carabinieri di Legnano, che terrà una serie di incontri a scuola con gli studenti, rientra tra i progetti di prevenzione di bullismo e cyberbullismo dell’Istituto.

Nell’ambito dei progetti di prevenzione di bullismo e cyberbullismo dell’ISIS Bernocchi di Legnano, ha preso il via nella mattina di lunedì 11 novembre il percorso di formazione in collaborazione con il Comando Compagnia Carabinieri di Legnano.

Il Maggiore Pietro Francesco Laghezza con il Vice Brigadiere Pasquale Fiengo e l’Appuntato scelto QS Raffaele Denicola hanno incontrato a scuola gli studenti di due classi prime, coinvolgendoli in una discussione su questo fenomeno sociale e sulle sue cause, ragionando con loro su come i social e internet amplifichino gli effetti di questi comportamenti e sensibilizzandoli sulle conseguenze che le aggressioni, verbali e fisiche, hanno su chi le subisce.

Gli agenti hanno saputo ingaggiare i ragazzi in un dialogo aperto e creare un clima di fiducia all’interno del quale gli studenti si sono sentiti sicuri, tanto che uno di loro ha voluto condividere con i presenti l’esperienza di vittima di atti di bullismo subita negli anni passati. Le sue parole hanno avuto un forte impatto sui compagni, che si sono stretti attorno a lui manifestandogli il loro sostegno e la volontà di non lasciarlo solo, e sugli adulti presenti.

A questo ragazzo il maggiore Laghezza ha voluto dedicare un post sulla sua pagina Facebook, per raccontare a tutti il gesto coraggioso di “un giovanissimo eroe”.

“La collaborazione tra le Istituzioni del territorio nell’educare i nostri giovani si dimostra ancora una volta estremamente preziosa”commenta la Dirigente Elena Maria D’Ambrosio. “Ringrazio vivamente il Maggiore Pietro Francesco Laghezza, il Vice Brigadiere Pasquale Fiengo e l’Appuntato scelto Raffaele Denicola per l’impegno in prima linea su questo fronte: la possibilità di prender parte a questo percorso rappresenta per in nostri studenti un’importante opportunità di crescita umana.”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!