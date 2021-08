Videosorveglianza e fototrappole

Un impianto di videosorveglianza bidirezionale sul confine tra Vanzaghello e Magnago. Ed anche nuove fototrappole per contrastare l'abbandono dei rifiuti.

Un impianto di videosorveglianza bidirezionale sul confine tra Vanzaghello e Magnago. Più sicuri, insomma, grazie anche alla tecnologia e, così, ecco che proprio nel Comune del nostro territorio, a seguito della partecipazione del comando cittadino di Polizia locale al bando di finanziamento promosso da Regione Lombardia per l'implementazione di sistemi di controllo, verrà, appunto, realizzato tale sistema. "Più precisamente, prenderà forma nei pressi del centro commerciale 'Il Parco' - spiega l'Amministrazione comunale vanzaghellese - L’impianto, poi, permetterà di verificare le targhe dei veicoli in transito in tempo reale, oltre ad accertare la classe ambientale e la tipologia di alimentazione del mezzo, consentendo di inviare 'allert' in caso di mancato rispetto delle limitazioni di circolazione". Non solo questo, perché, in parallelo, saranno aumentate pure le fototrappole, per contrastare sempre di più l'abbandono dei rifiuti. "Riteniamo, infatti, di fondamentale importanza l’utilizzo di questi strumenti al fine di svolgere una corretta attività di repressione e controllo di tali situazioni, sanzionandone gli autori".

