Raccolta firme sull'eutanasia legale

Raccolta firme a Turbigo a favore del referendum sull'eutanasia legale. Si potrà firmare sabato 7, mercoledì 25 e sabato 28 agosto sull'Allea o in piazza Madonna della Luna.

Raccolta firme a Turbigo a favore del referendum sull'eutanasia legale. Si potrà firmare sabato 7 agosto, in via Allea comunale dalle 9 alle 12, quindi mercoledì 25 agosto in piazza Madonna della Luna (mercato) sotto la tettoia dalle 9 alle 12 e, infine, sabato 28 agosto, sempre in via Allea dalle 9 alle 12. E' anche possibile recarsi a mettere la firma in Municipio all'ufficio anagrafe durante gli orari di apertura, non serve prendere appuntamento.

