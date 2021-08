Si intitola 'Accoglienza a 365 giorni...', il corso introduttivo all'affido familiare e alle altre forme di sostegno tra le famiglie.

Si intitola 'Accoglienza a 365 giorni...', il corso introduttivo all'affido familiare e alle altre forme di sostegno tra le famiglie. Promosso dal Servizio Affidi ASCSP, con Azienda Sociale, 'La Grande Casa' e Piano Sociale di Zona, il primo appuntamento è in calendario il 21 settembre ('Tanti modi per accogliere'), quindi il 30 sarà la volta di 'Storie che si incontrano... Bambini, ragazzi, famiglie e servizi', mentre il 7 ottobre spazio a 'L'accoglienza raccontata', per poi il 19 concentrarsi su 'La prossimità famigliare'; ancora il 28 'La cornice dell'affido' e, infine, il 4 novembre 'Le relazioni nell'affido'. Il corso è gratuito e si svolgerà a Magenta, presso la sala consiliare, dalle 20 alle 22.

